柯文哲回家直奔新竹探父　檢提抗告爭取再押

民眾黨主席柯文哲29日與妻子陳佩琪微笑走出北院。台北地檢署1個小時20分後再度抗告，爭取再押柯文哲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月30日電／台灣民眾黨主席柯文哲京華城案涉圖利、收賄，經台北地院更裁新台幣7千萬元交保，並須佩戴電子腳鐐。柯今天下午4點2分返回家中，過半小時就換上深藍色西裝出門，前往新竹探視重病的父親柯承發。



台北地檢署下午5時許指出，待檢察官收到裁定書後，將依法對該案柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨籍台北市議員應曉薇、前柯文哲台北市長辦公室主任李文宗4人交保部分提出抗告。這已是柯案中，北檢對柯獲得交保第二次抗告。



柯文哲妻子陳佩琪今天下午親赴台北地方法院繳清更裁後增加的4千萬元保金，柯文哲獲釋步出北院時，全程面帶微笑，不發一語，柯文哲座車也特地繞到愛國西路與支持者打招呼。



柯文哲在陳佩琪陪同下於下午4點2分返家，面對媒體詢問，會不會覺得交保金太多、戴電子腳鐐會不會很羞辱、是否請辭黨主席等問題，柯文哲皆未回應，隨即進入家門。



柯文哲原本身穿米白色外套、菱格紋背心搭配襯衫，返家後換上白襯衫與深藍色西裝外套，下午3點35分與陳佩琪一同搭車前往新竹台大醫院探視父親。



民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案，台北地檢署26日依違背職務收賄等多罪起訴，並對柯求刑合計28年6月最重；檢方同日將在押柯文哲移審。



北院27日首度開移審庭後對柯裁定3千萬交保，經檢方抗告，高等法院將原裁定撤銷發回，台北地院29日再度對柯開羈押庭，認定同案通緝被告、柯的隨行秘書“橘子”許芷瑜並非羈押柯的理由，再度對柯裁定交保，不過保金從3千萬加碼至7千萬，也命柯戴上電子腳鐐，同時限制出境、出海與住居。



同案另三名被告交保金額也提高，分別是沈慶京1億、應曉薇3千萬、李文宗2千萬，除原本的境管限制外，再新增要求4人均須配戴電子腳鐐，柯文哲妻子陳佩琪等被告親友今天先後帶著現金完成辦保手續後離開北院。