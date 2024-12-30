柯建銘開戰　傅崐萁：賴清德當家還是老柯？

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電（記者 張嘉文）“立法院”12月20日完成《憲法訴訟法》、《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》修法三讀，中國國民黨籍兩位召委發函“立法院長”韓國瑜，要求將選罷法、財劃法二法延緩咨請府方公布，引發民進黨團總召柯建銘痛批“違憲”，要求“立法院長”韓國瑜即刻處理，否則明日將赴法院提告，並罷免韓國瑜。對此，國民黨團總召傅崐萁回應說，柯建銘的法力很高，但能不能稍微休戰一下？不要動輒拳腳相向，別讓台灣貽笑大方。



對此，韓國瑜下午出席典亮慈善基金會“典亮食刻－分享溫飽愛”公益活動記者會時，面度媒體詢問此事，僅低調答覆“謝謝”，不願多談。



對於藍軍的動作，國民黨團書記長林思銘今天受訪解釋表示，這是為為避免民進黨利用時間差，先公布選罷法、財劃法，後公布《憲法訴訟法》，利用“總統府”收到案子後10天內要公告的空窗期，由“憲法法庭”對兩法做緊急處分。



傅崐萁則質疑，現在到底是賴清德當家，還是民進黨團柯建銘當家？柯建銘肝腦塗地為民進黨製造紛爭、惡意抺黑國民黨黨團，盡忠報黨相信賴清德已經看到了，演夠了，也可以停了，台灣社會要發展、要和平，“國會”要理性、要民主，不要暴力，也請柯建銘回去跟賴清德好好溝通。



傅崐萁強調，“立法院”所有議事，以及相關的規則，都按照程序來進行，韓國瑜也做得非常稱職，不是“立法院長”一定要賴家軍或綠家軍才可以擔任。



傅崐萁透過辦公室回應表示，柯建銘辛苦了，柯已經盡忠報黨，大家都知道了，先暫時休息一下吧，我們照正常議事來走，好不好？傅也喊話柯建銘，不要天天恐嚇在野黨、恐嚇“國會議長”。



傅崐萁說，柯建銘的“法力”很高，但此時此刻，是不是讓一切回於平靜，從merry Christmas到Happy New Year，柯建銘能不能稍微休戰一下？好好靜養，還台灣、還“立法院”一個平靜，讓大家過一個平安年，讓台灣“國泰民安”。



另外，發函之一的財政委員會召委陳玉珍回應說，因為現在已經是年底，為了給行政機關方便、好做事情，譬如各地方議會都已通過預算，預算也要提早編列，那就乾脆明年再送過去，讓行政機關在這一年間，可以根據新的法律，好好編列後年度的預算，這是替行政機關著想，“難道柯建銘已經不是民進黨員？為什麼要跟行政機關作對？”