柯文哲再次交保　直奔新竹探望重病父親

柯文哲今日再次交保後又和妻子陳佩琪趕赴新竹探望柯爸。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日下午3時42分完成交保步出台北地方法院，柯和妻子陳珮琪先回台北住處短暫停留約30分鐘後，就又出門搭車直奔新竹探望因病住院的柯爸柯承發，兩人約在傍晚6時10分抵達台大醫院新竹分院，柯仍全程不發一語，快步進入醫院探視父親。



柯文哲涉京華城容積案被起訴求刑28年6個月，台北地方法院昨晚更裁以新台幣7千萬元交保，追加4千萬元。陳佩琪在今日下午1時40分現身北院替柯辦理交保程序，直到2小時候柯才步出北院。兩人先回台北住處換裝後，在下午約4時36分又出門搭車直奔台大醫院新竹分院。



柯文哲27日首次交保時，同樣和陳珮琪先回台北住處短暫停留約1小時後，便搭車直奔新竹探視父親，兩人在病房停留約1.5小時，直到傍晚6時30分離開。柯媽何瑞英離開醫院時透露，柯探望父親時都在哭，也心疼柯瘦了一大圈。



根據柯文哲昨日在羈押庭向法官表示，柯爸病危，醫師預估可能只剩下約1、2個月的時間，所以他現在最大的心願就是陪伴父親，就算戴電子腳鐐也願意配合，柯講到激動處還一度哽咽到說不出話來。