新竹跨年晚會首見狼犬場檢與行動補給車

大新竹跨年晚會，新竹縣竹北分局請來訓練有素的狼犬，對場地進行預先檢查。（竹北分局提供） 中評社新竹12月30日電／大新竹跨年晚會31日晚預期將吸引數萬民眾參與，為確保現場安全及活動順利進行，新竹縣政府警察局竹北分局特別請來訓練有素的狼犬進行場地預先檢查，並成立防踩踏小組與Food Police行動補給車，希望保護民眾安全，也讓寒夜站崗執勤的員警能夠快速享用熱食補充體力。



“共創新城 閃耀竹夢 2025大新竹跨年晚會”明晚6點起，將在新竹縣政府前廣場及縣政六路登場，活動將有13組精彩卡司演出，包括丁噹、麋先生及Ozone等，還有超過100攤美食及300秒的浪漫煙火表演，希望為現場觀眾帶來難忘的跨年夜。



警察局表示，跨年活動現場人潮洶湧，安全維護是警方的首要任務，該局此次特別協請民間訓犬學苑調派訓練有素的狼犬進行場檢，針對爆裂物和其他危險物品全面檢測，確保場地的安全性。



負責場檢的訓犬師透露，這批狼犬經過長時間專業訓練，對異常氣味的敏感度極高，於活動開始前，在舞台周邊逐一巡檢，不放過任何可疑物品。舞台前的民眾看到狼犬在場巡檢，備感新奇，也讓人感到特別安心。



為防範人潮聚集引發推擠或踩踏意外，竹北分局規劃“防踩踏小組”，於會場設置多條疏散路線，活動進行期間，根據現場人流動態調整疏散策略，確保緊急情況下民眾能迅速且有序地離場。



竹北警分局長張世儒表示，希望透過狼犬場檢及維安總動員，將安全風險降到最低。同時，分局關心執勤活動的警察同仁體力補給，今年首度貼心規劃“Food Police行動補給車”，為忙碌的執勤員警送上熱騰騰的餐點。目擊民眾還以為是外送平台送餐！有了這輛專屬補給車，不僅大幅減少了員警來回往返取餐的時間，讓他們能在崗位上快速補充體力。