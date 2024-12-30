韓國瑜推動典亮食刻　愛心餐傳遞溫暖與愛

韓國瑜。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月30日電（記者 俞敦平）在今日的典亮慈善基金會的公益活動中，董事長韓國瑜強調台灣人民的善良是社會的最大價值，並分享過去關懷弱勢族群的經歷。他呼籲更多人參與“愛心待用餐”行動，幫助弱勢族群在寒冬中獲得溫飽。活動最後，韓國瑜親手包便當，製作了這次活動的第一份愛心餐，象徵將溫暖與關懷傳遞出去的開始。



典亮慈善基金會30日下午，舉辦“典亮食刻－分享溫飽愛”公益活動記者會，由董事長韓國瑜親自主持。他宣布基金會將自2025年1月1日至1月27日發起“愛心待用餐”活動，率先捐贈2300份待用餐，聯合四家餐飲品牌，為全台弱勢族群提供溫暖餐點。活動現場播放的影片展示了韓國瑜多年來關懷弱勢族群的努力，傳遞“敲門送餐”的溫暖精神，呼籲社會各界共同參與這份愛的行動。



此次活動旨在透過合作餐飲店家提供免費或優惠餐點，幫助需要的民眾在寒冬中獲得溫飽。基金會與“鬍鬚張魯肉飯”、“虎爺五彩蒸／煎餃”、“基隆營養三明治－宇宙店”和“佳貝幸福鍋物”等四家品牌合作，將捐贈的2300份100元待用餐，分發至全台需要的家庭。韓國瑜希望透過這次活動吸引更多餐飲店家和企業參與，讓愛心力量在全台蔓延。



在致詞中，韓國瑜首先指出，此次“愛心待用餐”活動的發起，是為了在寒冬時節讓弱勢族群能夠獲得一份溫暖的餐點。他強調，僅靠基金會的力量無法實現這個目標，必須依賴連鎖餐飲品牌的協助，並表達了對四家合作品牌的感謝，期望未來有更多店家和企業加入這個行動。



韓國瑜接著回憶起自己擔任高雄市長時的經歷，提到當時發現許多孩子在寒暑假及週末因缺乏學校提供的營養午餐而挨餓，有些孩子甚至將學校的午餐分成兩半，帶回家與家人分享。為了解決這些問題，他與連鎖店合作，發放代用券，讓這些孩子在假期也能獲得餐點。這段經歷讓他更加深刻地理解一份餐點對弱勢族群的重要性。

