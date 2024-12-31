中評關注：綠營把柯P往死裡打　兩面刃

台灣民眾黨主席柯文哲7千萬元交保，創政治要角涉及司法案件的金額新高。（中評社資料照） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城獎勵容積案，被求刑28年6個月，台北地方法院27日裁定以新台幣3千萬元交保，檢方抗告成功，29日下午3時重開羈押庭，最後法院在深夜更裁柯文哲以7千萬元交保，追加4千萬元。接下來在“立法院”攻防上，民進黨等於推著白營更往藍營靠，這對弱勢執政的“賴政府”，真會是好事？



柯文哲妻子陳佩琪30日一早就在民眾黨秘書長周榆修陪同下，前往銀行領錢，再加上民眾黨公職人員的協助，總算湊到4千萬元，下午順利將柯文哲保釋，暫時可以團聚一同跨年，但交保金額創台灣政治要角涉及司法案件的新高，加上新增交保條件之一的配戴電子腳鐐，對醫生出身，自視甚高，今年年初還自認很有機會登上大位的柯文哲來說，可以說是人生一大侮辱。



目前看來，偵辦此案的台北地檢署並沒有打算讓柯文哲喘口氣，他前腳才踏出法院，北檢隨後已證實，將針對該7千萬交保裁定提出二度抗告，將等待高等法院裁定。如高院再度發回北院更裁，同樣的羈押庭流程就要再走一遍，柯的交保金額可能再次提高，甚至最慘狀況是被改裁定羈押，很大機會將一路被關押到法院一審宣判。



柯文哲目前的遭遇，已有不少國民黨籍“立委”看不下去，藍委徐巧芯30日大聲疾呼北檢辦此案，傳喚了近百位證人，但都不是問相關案情，而是打探民眾黨內的八卦，加上起訴證據力缺乏，看起來不只要毀柯，更要毀民眾黨全黨。其他藍委也多半認為，對照其他和綠營相關的金融犯交保金額非常低，柯所遭受的司法對待，顯然不符比例原則。



而民眾黨團總召黃國昌則痛批，檢察官在此案毫不遮掩成了民進黨和賴清德的鷹犬，就是要逼柯文哲辭去民眾黨主席，讓民眾黨失去最大支柱。

