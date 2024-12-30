柯文哲新竹探父快閃　小草送平安符喊加油

柯文哲和陳佩琪回新竹探視病重的柯爸約30分鐘後離開。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日下午再度獲得交保，柯和妻子陳珮琪先回台北住處短暫停留約30分鐘更衣後，馬上出門搭車直奔新竹探望因病住院的柯爸柯承發，兩人約在傍晚6時10分抵達台大醫院新竹分院，僅停留約30分鐘，在傍晚約6時45分離開醫院。有小草在醫院外大喊“阿北加油”，還有小草送平安符祝福柯與柯爸。



柯文哲和陳佩琪抵達台大醫院新竹分院時，包括民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋和民眾黨籍新竹市政府民政處長施淑婷都到場陪同，柯和陳兩人戴著口罩並未受訪就直接進入醫院。小草鍾小姐把到昨日到新竹竹蓮寺祈求的兩個平安符親自送給柯轉達祝福與加油之意，柯收下平安符後也點頭說了聲“謝謝”，隨即就上樓探視病重的父親。



柯文哲和陳佩探病約30分鐘後就離開醫院，兩人同樣不發一語，有小草則在旁不斷大喊“相信阿北、阿北加油”，柯也回應表示“謝謝大家關心”後，就和陳搭車離開。



李國璋事後轉述柯爸的狀況表示，柯爸目前狀況還可以，只是精神狀況較差，雖然沒辦法和柯對談，但仍認得出兒子，父子兩人這次也比起上次能較情緒平靜地進行一些互動。他指出，已退出民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安和民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠都非常關心柯文哲和柯爸的身體狀況，因此特別拜託施淑婷在下班後趕到醫院陪同柯一起探視柯爸。施則呼籲外界，應多留點時間和空間給柯家人，讓他們可以好好相處。