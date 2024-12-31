中評關注：柯文哲案糾纏　司法公信力堪憂

柯文哲加重交保金到新台幣7千萬元後，30日下午再度交保步出台北地方法院。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電（記者 黃筱筠）台灣政壇最近聚焦在台灣民眾黨主席柯文哲司法案件發展，尤其隨著台北地檢署起訴柯文哲交保後，接著檢方抗告再度交保，這幾天不只台灣政壇衹有柯文哲一個焦點，民進黨創黨元老、具有律師身份的謝長廷公開認為檢方起訴證據稍嫌薄弱。加上桃園地檢署檢察官在前“行政院副院長”鄭文燦開庭中也提到，“不是衹有excel檔”，明顯是暗酸北檢。柯文哲案件發展越來越戲劇化，真的很可能打不死還更強大。



柯文哲案件這幾天的攻防，除了地檢署以貪污等罪名求刑28年6個月，開啟柯案重判討論，接著就是司法攻防，檢方希望繼續羈押柯文哲，認為此案還有證據未完備，若讓柯等人交保，證人之間可能串供。但法院首度以新台幣3千萬讓柯交保，檢方再度抗告成功，但法官再度認為不需要羈押，增加交保金至7千萬元。



這個過程有兩個觀察點，首先，法官一再追加交保金，有反柯側翼在網路上提出應該要增加交保金至1億元，這樣還在境外的柯文哲前秘書“橘子”就會回來。這雖然是反柯、綠營側翼帶風向。但如果交保金增加到1億元，柯文哲仍可以拿出來錢，“有錢的形象”就能讓綠營側翼繼續帶風向，認為柯當市長8年，竟能夠累積這麼多財富，還有億萬豪宅等言論，這會透過網路形塑柯有拿錢的形象。



第二，但隨著法官一再裁定交保，雖然金額增加防止柯文哲逃跑。但這代表法官認為證據已經足夠起訴，或是檢方也無法再拿出新證據等，這個案件很可能就目前起訴內容進行一審。外界目前對起訴書內容有部分支持者與反柯者“信者恆信，不信者恆不信”，柯文哲與民眾黨後續政治效應很難評斷，但社會對柯案對立情形會越來越嚴重。

