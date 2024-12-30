柯文哲回新竹老家陪媽吃飯　聞檢又抗告嘆氣

柯文哲和陳佩琪今日回新竹探父後便返回老家陪柯媽吃晚餐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今日交保後，和妻子陳珮琪先回台北住處短暫停留約30分鐘更衣後，隨即搭車直奔新竹探望因病住院的柯爸柯承發，兩人在醫院僅短暫停留約30分鐘，回到新竹老家陪柯媽何瑞英吃晚餐，停留約1小時後才搭車回台北。離去時媒體告知台北地檢署又將提出抗告，柯則是無奈地嘆了一口氣。



柯文哲和陳佩琪今日傍晚約6時10分抵達台大醫院新竹分院探望柯爸，兩人僅短暫停留約30分鐘後就離去，後隨即轉往新竹老家陪柯媽吃晚餐。柯和陳的鞋子就放在柯家庭院外，直到晚上近8時才離開。離去時，柯媽站在門邊，似乎在跟柯叮嚀或交代些什麼，兩人短暫交談後，柯和陳才走出柯家。



柯文哲和陳佩琪步行到巷口準備搭車前，媒體詢問北檢又將對他提出抗告的看法？柯則是看似無奈地嘆了一口氣，並未受訪，後隨即搭車返回台北。



柯媽在27日柯文哲首次交保時，曾在台大醫院新竹分院外受訪表示，柯看到爸爸都在哭，並心疼兒子瘦了一大圈。當時媒體詢問柯媽是否要幫柯補一下？還問是否會帶柯去廟裡拜拜？柯媽雖未回應，但28日就被民眾目擊到新竹都城隍廟去拜拜，今日柯回新竹探父時，也抽空返家和柯媽一起吃晚餐，品嘗媽媽的好手藝。