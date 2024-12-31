李國璋：政治追殺柯文哲　綠選民也看不下去

柯文哲和陳佩琪30日二度交保後回新竹探視柯爸，李國璋在旁陪同。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月31日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積案遭收押禁見4個月後，被台北地檢署起訴求刑28年6月，柯在4天內兩度被台北地方法院裁定交保。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，這明顯是北檢配合民進黨政府對柯和民眾黨所進行的政治追殺，現在連綠色選民都看不下去，跳出來痛罵。



柯文哲26日遭北檢起訴後，北院27日裁定柯以新台幣3千萬元交保，並限制住居、出境及出海。但北檢不服提出抗告，高等法院29日發回北院更裁，柯30日被改以新台幣7千萬元交保，追加4千萬元，並得配戴電子腳鐐，目前北檢已揚言收到裁定書後將再對柯提出抗告。



李國璋指出，北檢提出二次抗告，主要就是為了讓柯文哲無法處理其他事情，讓柯在心情上也無法獲得平靜，所以連桃園地檢署檢察官30日出庭時都忍不住暗酸北檢“只有Excel檔”，不像民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪般罪證明確。



李國璋提到，他最近在新竹基層走動時，不論是吃飯或剪頭髮，碰到過去許多原本對他很冷漠的綠色選民或支持者，最近遇到他都會跑來跟他抱怨北檢實在太過分，也都認為北檢政治追殺柯文哲的手段實在讓大家都看不下去。



他強調，連綠色選民和支持者都看不下去了，更何況是一般老百姓或其他政黨屬性的支持者？民進黨政府如果還要這樣繼續操弄司法，光明正大且毫不避嫌的讓北檢變成“鏡檢”，他相信選民的眼睛是雪亮的，不用等到2028大選，2026地方選舉肯定就會讓民進黨徹底得到教訓。