指柯案證據薄弱遭批　謝長廷：莫須有的抹黑

說柯文哲案證據薄弱被罵翻，謝長廷表示，是莫須有的抹黑。（照片：謝長廷臉書） 中評社台北12月31日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉貪遭台北地檢署求刑28年6個月，“總統府資政”、前民進黨主席謝長廷卻在臉書上發文指“收賄的證據確實薄弱了一點”，在民進黨內惹議。謝長廷30日在臉書發文重申，他並沒有替柯文哲辯護，只是說起訴書“證據薄弱”，批評他的人應該證明“證據不薄弱或證據很堅強”才符合𨗴輯，而不是謾駡他替壞人開脫，“這是莫須有的抹黑”。



謝長廷表示，他之前的貼文，聽說被罵翻了。對類似漫駡他並不陌生，“為了維護基本人權：我曾多次為舉世滔滔皆曰可殺的被告辯護”。



謝長廷舉例，40多年前的美麗島事件，大家都很熟悉；又如29年前的宋七力事件，被稱為世紀大騙案，經過13年訟累，起訴書的證據一一被推翻，最後宋七力和幹部通通判無罪；26年前張素貞（陳進興太太）案，最後殺人的證據不成立，改判9個月的幫助脫逃罪。



謝長廷說，每次都頂著漫駡，這是他的一貫信念，起訴必須有明確的證據。



謝長廷強調，其實，他這次並沒有替柯文哲辯護，只是說起訴書“證據薄弱”，“批評我的人應該證明‘證據不薄弱或證據很堅強’才符合𨗴輯，而不是謾駡我替壞人開脫，這是莫須有的抹黑”。