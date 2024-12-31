高鐵延伸屏東改回韓國瑜路線　網轟民進黨

針對卓榮泰宣布高鐵南延屏東採高雄案，觸極者在臉書發表評論。（照:「觸極者」粉專） 中評社台北12月31日電／台灣高鐵延伸屏東路線原規畫“左營案”，“行政院長”卓榮泰28日推翻前“行政院長”蘇貞昌的決定，改成“高雄案”，即是駛入“高雄車站”，此一方案竟與“立法院長”韓國瑜時任高雄市長時的主張一樣。對此，中國國民黨籍陳菁徽表示，韓國瑜2019年就積極爭取高雄案，民進黨政府就是要硬幹通過左營案，顯見就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，也坐實了民進黨政府卡韓的作為。



時事評論員歷史哥李易修29日發文痛批，五年來耗費上億的規劃評估歸零，有政府，會做多餘的事、花多餘的錢。網友也怒批綠營雙標卡韓，讓高雄這幾年都在空轉。粉專“觸極者”29日也貼出韓國瑜的“微笑不語”對照圖，直酸：“你們終究是要走韓國瑜路線的，為啥不一開始就走？”



歷史哥李易修29日發文提到，五年前，“行政院”規劃高鐵延伸左營案，不會經過高雄市區。時任市長韓國瑜表示：“我們希望既然要花這麼多的預算，一定要讓它（高鐵）利用價值提得最高，所以希望能夠經過高雄市的市區，從長遠來看的話，這是最符合高雄跟屏東兩個縣市人民利益的問題，所以絕對不能夠取巧！”



歷史哥指出，當時的“行政院長”蘇貞昌卻說：“高雄市區如果還讓高鐵又重新挖地下進入，要拆多少房子，尤其是大樓，到時候所帶來的抗爭和人民的財產損害衝擊，那是一個不得了的工程！”、“有政府會做事”、“規劃要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率”。



歷史哥直呼，卓揆宣布高鐵南延屏東採高雄案，五年來耗費上億元的規劃評估歸零！有政府，會做多餘的事、花多餘的錢、說多餘的幹話！