柯建銘喊要罷免韓國瑜　黃揚明：死了這條心

民進黨團總召柯建銘撂話要罷免國民黨“立法院長”韓國瑜。黃揚明建議柯“死了這條心吧”！（黃揚明臉書） 中評社台北12月31日電／民進黨“立法院”黨團30日披露，內政、財政委員會召委、中國國民黨籍徐欣瑩、陳玉珍發函，要求選罷法、財劃法延緩咨請“總統府”公布。國民黨籍“立法院長”韓國瑜交議事處處理，民進黨“立院”黨團總召柯建銘撂話要罷免韓。不過，資深媒體人黃揚明翻出“立法院”正副院長改選的規定，提醒柯建銘“還是死了這條心吧”！



黃揚明30日在臉書發文指出，柯建銘應該是刻意用“罷免”來吸引媒體下標。首先，韓國瑜是國民黨提名的不分區“立委”當選人，要喪失“立委”資格，衹有他自己辭職、退黨或是國民黨開除他的黨籍等方式，沒有罷免的問題。



黃揚明表示，“立法院”正副院長也沒有罷免的相關規定，衹有在“立法委員”互選院長副院長辦法第8條中規定：“院長、副院長經全體“立法委員”三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止”。也就是說，民進黨51席委員，雖然可以提議改選正副院長，但是此提議要通過，得要出席院會“立委”三分之二以上通過。（若全數出席，要76席同意才可改選）



黃揚明說道，依照目前民進黨的席次51席，得罷免國民黨25席區域“立委”且補選都由民進黨籍“立委”選上；或是獲得台灣民眾黨及國民黨共25席背叛韓國瑜才可能改選。結論：“柯總召，死了這條心吧”！



黃揚明認為，對柯建銘提出的問題，也就是“立法院”因召委陳玉珍、徐欣瑩發函而將日前三讀通過的選罷法、財劃法先留在院內不發文給“政院”，這確實有討論的空間。即使這次是因為藍營要破解綠營的緊急處分時間差策略，但否則未來是不是任何法案，支持或反對的黨團都可以用這種方式拖延已完成立法程序的法案生效？這是值得朝野黨團深思的。