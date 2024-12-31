陪柯文哲出庭　前主播張彤加入白營打空戰

臉書粉專“誰比朕更有力”發文附照片問，有人知道她是誰嗎？（照片：“誰比朕更有力”臉書） 中評社台北12月31日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城獎勵容積案，台北地院29日裁定民眾黨主席柯文哲以新台幣7千萬（含已提出的3千萬元）交保。回顧檢方前次抗告，柯文哲29日再次走進北院時，陪同在他身旁的前台視主播張彤外型出眾，引發網友討論。



民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱受訪時證實，民眾黨新聞輿情部要擴編，希望能夠更快速地回應時事，張彤加入會是很大幫助。



媒體報導，柯文哲在關押114天後，北院裁定以3千萬交保，讓他重獲自由，不過北檢抗告成功，因此柯文哲29日身穿白色外套，再次走進北院開羈押庭，而陪同在他身旁的女子外型搶眼，引發關注。



臉書粉專“誰比朕更有力”就發文附照片問，有人知道她是誰嗎？只見畫面中與柯文哲並行的女性，身穿深色外套內搭圓領白衣，外型相當搶眼吸睛。



網友紛紛留言表示，“張彤（前台視主播”、“是那個新加入的發言人嗎”、“柯身邊不乏美女，不過時間久了評價下降很快”、“我是覺得啦，媒體界的進到民眾黨，很多失去了以往當媒體人的樣子，除了張啟楷還好一點”。



文化大學新聞系畢業的張彤，在台視服務多年，過去曾主跑社會及黨政新聞。柯文哲涉政治獻金案及京華城弊案期間，甚至柯請假暫別黨主席時，張彤皆多次以記者身分赴新聞現場連線報導，與柯及白營多有互動。



《鏡週刊》3日曾搶先披露，民眾黨成功挖角台視美女主播張彤加入新聞部，有望出任黨發言人。新聞輿情部主任吳怡萱受訪時證實，強調張彤是很優秀的媒體人，民眾黨新聞輿情部要擴編，希望能夠更快速地回應時事，張彤加入會是很大幫助。她還曾打趣表示“這麼累，她怎麼敢來？”