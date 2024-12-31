台中禁萊豬條例勝訴　盧秀燕：感謝法院

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月31日電（記者 方敬為）台中市政府因應萊豬進口來台，制定自治條例抗衡，遭“行政院”函告無效，市府提起行政訴訟，最高行政法院30日宣判，《台中市學校午餐自治條例》勝訴。國民黨籍市長盧秀燕今天表示，感謝行政法院讓市府行政救濟“逆轉勝”，這是對地方自治的認同，市府也將繼續捍衛食安環境。



民進黨政府自2021年起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，“行政院”並宣布，相關地方自治條例凡訂有萊劑不能檢出規定，原訂者函告無效。“行政院”同時發函告知台中市政府，《台中市食品安全衛生管理自治條例》、《台中市學校午餐自治條例》部分條文牴觸《食品安全衛生管理法》或《動物用藥殘留標準》相關規定，應屬無效。中市府不服，就這2件自治條例提起行政訴訟，但多次敗訴。



經過多次上訴，最高行政法院30日作出最終判決宣判，《台中市食品安全衛生管理自治條例》敗訴、《台中市學校午餐自治條例》勝訴，2案均定讞。盧秀燕31日主持市政會議對此表示，法院判決學校午餐自治條例勝訴，是對地方自治的肯定，她表示感謝。



盧秀燕說，市府提起行政救濟，終於獲得逆轉勝，市府為了因應中央開放萊豬進口，為了維護校園師生的食品安全，台中市政府訂定自治條例，要求萊豬禁入校園，沒想到這項規定，“中央”不以為然，認為抵觸上位法令，要求市府撤銷，這不但剝奪地方自治權，也讓食安把關出現漏洞。



盧秀燕強調，市府堅持捍衛校園的食安，維護學童的健康，這方面沒有妥協的餘地，我們一定要捍衛，尤其孩子們還在發育成長的階段，需要更安全、營養的食材攝取，所以市府就提起了行政救濟，爭取到底。



盧秀燕指出，在一審判決中，台中市政府敗訴，可是30日有好消息傳來，最高行政法院非常認同台中市政府的做法，認為在相關的規定，不管從法、從情、從理，從維護校園的食安孩童的健康，市府的做法是應該的，所以最終判決判市府勝訴定讞。



盧秀燕感謝最高行政法院伸張正義，維護校園的食安。她也要藉此再次的告訴全台民眾，還有台中市民朋友，我們捍衛食安絕不妥協，尤其是校園的食安，未來台中市政府會依條例加強稽查量能，確保校園裡面師生都吃得健康、安全。