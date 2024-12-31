審判長：柯文哲不辭黨主席　可能成再押理由

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭起訴被求刑28年6個月，台北地方法院29日更裁，增至新台幣7千萬元交保。審判長江俊彥表示，他審案沒有政治考量，不過柯文哲是否辭黨主席的確是是否羈押的考量。如果後來柯未如庭中所述，仍有可能成為再羈押理由。



台北地院29日傳喚柯文哲，柯向法官表示必須辭去黨主席，否則黨務無法運作，必須交給黃國昌幫忙處理。



柯文哲30日下午在民眾黨“立委”黃國昌、陳佩琪、黨工陪同下離開法院留置室，步出法院時面露笑容，沒發表談論。台北地檢署則強調：“本署檢察官收到法院裁定書後，將依法提出抗告”。



綜合台媒報導，依照民眾黨黨章，若柯文哲辭職，將會盡速召開中央委員會處理，6個月內辦理主席補選。而被點名的民眾黨團總召黃國昌則是批評台北地檢署政治辦案，只給柯主席2條路，要不然羈押、否則就是辭職。



黃國昌表示，“自詡為民主法治國家的檢察官，自甘墮落為鷹犬，在公開的法庭上毫不遮掩，逼迫柯文哲主席辭職。我也要敬告民主進步黨的主席賴清德，台灣民眾黨不會屈服，也絕對不會因為這樣而被擊垮。”



民眾黨“立委”吳春城表示，“主席的意思是說請黃國昌來處理，他沒有講代理，改選黨內是有一個程序的。”



民眾黨“立委”林國成表示，“黨有黨的整個規矩，今天不是誰來欽點，我們會把主席的看法列為重點。”



北檢30日晚間駁斥，逼迫一說是不實報導，嚴重混淆視聽，柯文哲主動提出辭黨主席，檢察官並沒有表達任何意見，切勿為了帶風向傷害司法公信力。