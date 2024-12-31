長者免繳健保費爭議大　藍黨團急踩煞車

國民黨團書記長林思銘接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）今天是2024年最後一天，“立法院”召開院會進行法案清倉，原本中國國民黨“立法院”黨團預計今天要闖關的《老人福利法》修正草案，65歲以上綜合所得稅率未達20%長者免繳健保費，黨團書記長林思銘表示，經黨團大會討論後，認為還有協商空間，將請“立法院長”韓國瑜繼續協商，今天院會不處理老人福利法修正草案。



對此，“衛福部”昨日下午舉行記者會重申不贊成的立場，表示國民黨“立院”黨團提出的新方案，將65歲以上長者免繳健保費門檻由綜所稅率未達20%下修為5%，預估不論門檻下修與否，2026年健保恐破產，將面臨全民漲保費。



由於不分區藍委蘇清泉表態堅持要通過老福法，日前傳出黨內有意將長者綜所稅率未達20%下修為5%，達到所謂的排富條款，林思銘說，對於排富到底要在什麼門檻，因為全台還沒有達到一致，因此後續會討論是否要全台一致？



林思銘表示，目前大概有15個縣市已經有實施排富，但是每一個縣市的排富門檻不一樣，所以這部分國民黨團認為還要經過充分討論。



“立法院”上周原排審《老人福利法》修正草案，因處理其他提案審議過程耗時許久，來不及討論，延至今天再議。原本最寬鬆版本為65歲以上長者，綜合所得稅率未達20%免繳健保費，引發醫事團體反對，國民黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%。



國民黨團今早在院會前召開黨團大會討論，林思銘在會後受訪表示，經過充分討論後，黨團決定老福法還有協商空間，將請韓國瑜繼續協商。