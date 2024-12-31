院檢逼柯辭主席？謝寒冰：綠要裂解民眾黨

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北12月31日電／台灣民眾黨主席柯文哲曾於12月16日透過律師聲請，將辭職聲明書交付黨祕書長周榆修，台北地院審理後裁定准許，還指柯的辭職信生效。此舉引發批評，名嘴謝寒冰示警，民進黨在白營內部已經安排好暗樁，等柯文哲正式辭就要來動手裂解民眾黨。



謝寒冰30日在個人粉絲專頁開直播表示，“老實說有件事情我一直很納悶，就是為什麼...不管北檢也好、北院也好，都想要逼著柯文哲趕快辭去黨主席？”



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰指出，北院法官呂政燁，只不過是准許人家送個信而已，馬上就急著幫柯宣布：他要辭去黨主席。這到底是怎麼回事？因為按照常理來說，“如果我是北院，柯文哲有黨主席這個身份，才比較容易讓他不好意思跑，不是嗎？”因為他跑了，整個民眾黨就完了。讓他去除黨主席這個身份，他沒有牽掛，不需要為民眾黨負責，他到時候就可以跑了。“當然我也認為柯文哲不會跑。但是邏輯上，柯文哲他有黨主席這個身份，不是更不容易跑嗎？”



謝寒冰質疑，為什麼北院要一再地詢問柯文哲：你到底要不要辭職？這不是很奇怪嗎？按照“北檢的合理推論”來說的話，這恐怕背後是有一個陰謀。什麼陰謀？因為我們都知道，柯文哲之前寄出辭職信的時候，黨內就很多人開始有動作了；有的人想要爭取中央委員，有人說哪一派、哪一派又要起來了？大家要準備爭這個代理黨主席，甚至直接當黨主席。然後風風雨雨就開始出來了；然後隨著柯文哲被交保，暫時平息。



“可是柯文哲如果正式辭去黨主席之後，是不是這個風波又要來了？”謝寒冰強調，“所以在我看來，民進黨在民眾黨內部，已經安好了暗樁？”他們就是在等柯文哲正式辭去黨主席之後，就可以直接來爭取這個黨主席的位子。一旦民進黨的暗樁爭取到了黨主席，那以後整個民眾黨的走向，就被民進黨操縱了！那民眾黨未來就只會變成時代力量，要不然就是裂解。