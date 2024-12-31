吳思瑤：65歲以上免繳健保費造成世代對立

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月31日電（記者 黃筱筠）“立法院”預定今天闖關《老人福利法》修正草案，國民黨黨團原主張65歲以上長者綜合所得稅率未達20%可免繳健保費，因爭議太大主動下修為5%，傳出藍軍意見分歧。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，非常遺憾“立法院”成為國民黨附隨組織了嗎？整個院會成為國民黨團大會了嗎？現在是什麼版本大家都不知道，喪失行政、立法溝通機制，若按照國民黨現有版本修法將挑起世代對立。



“立法院”上週原排審《老人福利法》修正草案，因處理其他提案審議過程耗時許久，來不及討論，延至明天再議。原本最寬鬆版本為65歲以上，綜合所得稅率未達20%免繳健保費，引發醫事團體反對，國民黨“立院”黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%。



對此，“衛福部”昨日下午舉行記者會重申不贊成的立場，表示國民黨“立院”黨團提出的新方案，將65歲以上長者免繳健保費門檻由綜所稅率未達20%下修為5%，預估不論門檻下修與否，2026年健保恐破產，將面臨全民漲保費。



吳思瑤表示，非常遺憾“立法院”成為國民黨附隨組織嗎？今天排定審查的《老人福利法》、《就業服務法》相關修法應該進入院長協商階段，但是沒有，喪失行政立法部門溝通機制。今天已經列入議程要進行表決拍板，但都沒有進行程序正義。



她痛批，整個院會就像是國民黨團大會，因為國民黨要用送出委員會版本，還是黨團內部磋商最後一刻丟出一個沒有人知道機密版，法案修法可以這樣表決就解決嗎？《老人福利法》與《就業服務法》造成世代不正義，年輕人要負擔老人健保，造成民意反彈。挑起世代對立，用年齡一刀切，不去看65歲以上，享有三分之一台灣財富，這是一個不公義，造成世代剝奪感的修法。