謝長廷遭綠粉出征　黃國昌：仗義執言遭潑糞

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月31日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，台北地檢署求重刑28年6個月，但前民進黨主席謝長廷逆風PO文認為“收賄的證據確實薄弱了一點”，遭綠營側翼出征，質疑是為了想當大法官。民眾黨“立委”黃國昌31日表示，這些對仗義執言的人潑屎潑糞的揣測，大可不必，對謝長廷非常不公平。



黃國昌說，政治上的揣測大可不必。連綠營資深大佬、日本京都大學的法學碩士、過去真正當過律師的謝長廷都看不下去，出來仗義執言，馬上就往人家頭上潑屎潑糞，說是來爭取“司法院”院長，這種政治上的揣測大可不必，他相信謝是本於法律人的精神與風骨講出這些話，根本與民進黨現在那些側翼不在同一個水平，根本看不到車尾燈。



台灣民眾黨“立法院”黨團31日上午召開法案表決立場及時事回應記者會，民眾黨“立委”黃國昌、黃珊珊、張啟楷、麥玉珍、林憶君出席。



黃國昌會後接受媒體訪問時，被問及台北地檢署將提抗告，若屆時交保金額提高，資金調度是否困難？黃國昌今天一臉疲憊，連鬍子都沒刮，他說，會，這次就很累了（指多籌新台幣4千萬元），但北檢用這種手段，民眾黨不僅不會屈服，也只會讓我們越來越團結、越來越強大。



媒體也問及，為何第一次3千萬元交保時，是由黃國昌先處理？黃國昌直言，我們做事很有計劃，25日就開始調錢、借錢，因為當時根本不知道需要多少錢交保，且當時北院也沒講清楚柯文哲到底能不能與妻子陳佩琪接觸，為了確保陳佩琪不會對柯文哲恢復自由造成任何影響，因此我們選一個最沒爭議的方法。



至於黃國昌遭質疑3月的財產申報資料總金額僅153萬元，怎麼有辦法先借給柯文哲3千萬元？黃國昌反諷道，他不曉得提出質疑的人是律師還是什麼，要當民進黨的側翼，最好要當得有一點水準。他27日在議場前受訪時，就已講得很清楚，感謝一群好朋友來幫忙。記者還問他，有沒有出錢？他回應是沒有。



黃國昌說，一個人連基本的事實查核都做不到，還自稱是律師，要當綠營側翼也要當得有一點基本的水準，不然這樣出來是丟人現眼。



柯文哲涉京華城弊案、政治獻金侵占案，台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3千萬元交保。台北地檢署抗告成功，北院29日重開羈押庭，裁定柯文哲以7千萬元交保，另外需戴電子腳鐐、限制住居、限制出境和出海8個月。