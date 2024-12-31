柯建銘揚言要罷韓　藍：老番顛耍流氓

國民黨團書記長林思銘接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）“立法院”延緩函送三讀通過的《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》到府方進行公布，引來民進黨“立法院”黨團總召柯建銘痛批“立法院長”韓國瑜“違憲”違法，嗆聲要罷免。中國國民黨“立法院”黨團書記長林思銘今天受訪時說，國民黨團建請“立院”暫緩送出選罷法“完全符合議事規則”，柯建銘的嗆聲真的是“老番顛（閩南語，指頭腦不清楚）”，韓國瑜明明是國民黨不分區“立委”，民進黨要罷免是完全沒有任何可能。



林思銘說，如果民進黨團要在“立院”內發動不信任投票，以目前“立院”的朝野席次，那也不是柯建銘說了算，他認為柯此舉只是要挑起仇恨值，想盡辦法營造院長議事不公的錯誤印象，這就是在耍流氓，國民黨團對他的言行予以唾棄，真的很難看。



“立法院”12月20日完成《“憲法”訴訟法》、《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》修法三讀，中國國民黨籍兩位召委發函“立法院長”韓國瑜，要求將選罷法、財劃法二法延緩咨請府方公布，引發柯建銘痛批“違憲”，要求韓國瑜即刻處理，否則將赴法院提告，並罷免韓。



林思銘今天在“立法院”受訪時說，國民黨團內部確實對三大法案一起送府方公告有所疑慮，擔心民進黨可能會採取，1月2日先對憲訴法提覆議，15天後表決，這當中憲訴法空窗期長達25天（含府方10天內公告），民進黨團記者會昨日也透露有可能利用這25天空窗期，在府方公布後申請“釋憲”，然後由“憲法”法庭現有8位大法官，對選罷法、財劃法進行凍結，最後再透過“釋憲”，沒收財劃法及選罷法。



林思銘強調，民進黨團既然有此規劃，國民黨團請“立院”暫緩送出選罷法、財劃法，其實也“完全符合“立院”議事規則”。他認為，民進黨利用所有手段就是要大罷免在野“立委”，寧可讓政局動盪，國民黨一定會堅持走對的路，非常負責的繼續走下去，不讓大罷免影響政局。