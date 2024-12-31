藍欲放寬巴氏量表　沈伯洋稱具善意但更不均

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月31日電(記者 俞敦平)“立法院”31日院會，中國國民黨“立法院”黨團提議修改《就業服務法》，取消80歲以上長者申請外籍看護的巴氏量表評估限制。民主進步黨籍“立委”沈伯洋今受訪時指出，此政策雖具善意，但可能因外籍看護供需不平衡，導致社會資源分配更加不均，甚至可能加劇貧富差距。他呼籲在修法過程中審慎計算需求與供應，以避免政策產生反效果。



針對今日院會國民黨團擬提議取消80歲以上長者申請外籍看護工需經巴氏量表評估的規定，沈伯洋表示，雖然此提案出於對長者需求的善意，但政策可能導致資源分配的問題。他指出，將申請資格的範圍大幅擴張後，即使衹有部分符合條件的長者申請，也會使外籍看護的需求暴增，每年可能新增十多萬人需要看護服務。



沈伯洋進一步說明，台灣目前每年能引入的外籍看護工數量相對有限，約在一萬人左右，而多數看護工更傾向前往其他待遇較佳的國家。這種供需失衡將可能使看護服務價格上漲，導致有經濟能力的家庭較易獲得看護，而資源匱乏的家庭則面臨困境，進一步擴大貧富差距。



沈伯洋強調，修法應在滿足長者看護需求與資源供應之間取得平衡，建議逐步放寬條件，並依實際需求和可行性進行規劃。例如，每年適度增加可供照護的人數，並確保此增量在現有供應能力範圍內。他批評國民黨及民眾黨過去在政策規劃上缺乏精確計算，導致可能的後果未被充分考量。



沈伯洋呼籲在修法協商過程中，務必將數據計算清楚，確保真正需要照護的長者能獲得幫助。他提醒，若修法不周延，未來幾年內需求大增可能迫使台灣進一步開放來自其他國家的看護工，這樣的政策選擇未必符合長遠利益。他最後強調，政策的制定不僅要以善意為出發點，更要能有效解決問題，避免帶來意想不到的負面影響。