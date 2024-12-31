邱臣遠：柯不願司法影響黨務　請辭用心良苦

邱臣遠今日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月31日電（記者 盧誠輝））台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積案29日在台北地方法院羈押庭上表達有意請辭黨主席，並想請民眾黨籍“立委”黃國昌幫忙處理黨務。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日受訪表示，柯文哲不希望因為司法來影響黨務運作，這是柯對民眾黨的用心良苦。



邱臣遠今日出席“2024新竹購物節－最終大獎抽獎活動”記者會，抽出包括現代汽車Venue GLA、價值新台幣40萬元黃金、三陽機車DRG二代龍158、10萬元購物金、歌詩達郵輪之旅及三陽機車全新迪爵125等12項重量級大獎得主。



邱臣遠在會後受訪指出，柯文哲是台灣民眾黨的黨主席，也是民眾黨的領袖，對於柯在法院上面所談到的，不希望因為司法來影響黨務運作，這是他對民眾黨的用心良苦，對於相關黨務作業跟對外的發言，一切還是依照黨內相關的機制，尤其是以中央緊急應變小組的對外說法為主。



另外，對於柯文哲二度交保，台北地檢署也將二度提出告抗一事。邱臣遠說，對於交保，除了鉅額的保釋金之外，其實柯主席也積極配合法院，不管是回報機制，甚至法院提出的相關問題，柯也都如實回應，希望司法單位能夠透過公平審理的方式還柯主席清白，他也支持柯主席捍衛自身權益跟清白。