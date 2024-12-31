綠稱就服法致看護供需失衡　藍委批迴避問題

藍委廖偉翔接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月31日電(記者 俞敦平)中國國民黨提出修正《就業服務法》，放寬80歲以上長者聘請外籍看護的限制，引發執政的民進黨的反對。中國國民黨籍“立委”廖偉翔今受訪時表示，他支持壯世代概念，主張重新定義老人族群，但對於修法可能引發的供需失衡問題，他認為政府應積極改善外籍看護的供給條件，而非消極迴避問題。



針對國民黨團提案修正《就業服務法》，放寬80歲以上長者免醫療專業評估即可申請外籍看護的規定，廖偉翔今受訪時表示，黨內仍在進行討論，並未達成最後結論。他坦言，這項修法涉及世代剝奪感及資源分配公平性等議題，需要更多的溝通與協調。



廖偉翔強調，面對人口結構的巨變，應重新思考並定義“老人”這一族群。他認同“壯世代”的概念，認為這一名稱可以更積極地鼓勵中高齡族群參與社會經濟活動，進一步提升消費力與生產力。他認為，這樣的觀念轉變對於社會整體發展具有正面意義。



至於綠營稱修法將導致外籍看護供需失衡一事，廖偉翔表示，政府應主動採取措施改善看護市場的供給條件，而非以此為由阻礙修法進程。他以日本和韓國為例，指出這些國家通過提升外籍看護薪資與提供永久居留權等方式，成功吸引更多移工進入看護市場。他認為台灣應學習類似模式，透過改善薪資與福利待遇，增加外籍看護的吸引力，以應對日益增加的需求。



廖偉翔也指出，外籍看護人力的增加不僅能解決高齡化社會的照護問題，也有助於提升台灣女性的勞動參與率，進一步促進經濟發展。他呼籲“勞動部”應更積極參與解決方案的設計，而非單純強調市場可能面臨的困難。



最後，廖偉翔表示，自己支持包括“壯世代”相關草案在內的多項立法，希望在平衡簡化行政程序與維護照顧品質之間，找到一個可行的解決方案，讓社會各方都能從中受益。