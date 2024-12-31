藍公布信心指數調查　經濟等五面向皆不及格

啟思民本基金會舉行“12月份民本信心指數調查發布”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月31日電（記者 楊騰凱）親藍的啟思民本基金會今公布信心指數調查，在滿分10分下，民眾對經濟發展、通貨膨脹、就業機會、收入、“國安”等五項指數的評價都不及5分。調查顯示台灣經濟發展失衡，過度偏向科技業，物價上漲也很嚴重，但民進黨政府當家鬧事讓政治動盪，令民眾感到更悲觀。



啟思民本基金會今日舉行“12月份‘民本信心指數調查’發布記者會”，由啟思民本基金會執行長、政治大學外交系教授黃奎博主持，與談人包括“立法院副院長”兼啟思民本基金會董事長江啟臣、國民黨籍“立委”謝龍介、國民黨籍“立委”林沛祥以及中國文化大學廣告系教授鈕則勳。



調查結果發現，在0分至10分之間，經濟發展與過去半年相比，分數衹有4.6分；通貨膨脹與過去半年相比衹有3.7分；就業機會與過去半年相比僅4.7分；整體收入感受與過去半年相比僅4.6分；“國家安全”感受與過去半年相比僅4分。五項調查指數都不到中間值5分。



啟思民本基金會信心調查指數的調查對象為全台20歲以上網路人口，以Facebook發送問卷，並嚴守性別、年齡、地區的配額原則，調查時間為12月23日至12月25日，有效樣本1059份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.01%以內。



黃奎博表示，這次調查內容五大面向整體都趨於負面、悲觀，比起2023年民眾對整體經濟發展趨向悲觀，特別是泛綠支持者及年輕選民、高學歷選民，悲觀程度也比較強。台灣今年經濟成長可能突破4%，但是大多依賴高科技產業，傳產不振，經濟發展正在失衡，受訪民眾也認為經濟發展的平衡不見了。至於通膨方面，受訪民眾對通貨膨脹問題趨向悲觀，反映出民眾對物價上漲的感受，泛綠支持者悲觀幅度也相對大，在未來半年，民眾對於一般消費支出會更加謹慎。