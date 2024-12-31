傳產業者頻陳情　江啟臣：政府太側重科技業

“立院”副院長江啟臣。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月31日電（記者 楊騰凱）“立法院副院長”、啟思民本基金會董事長江啟臣今日表示，台中市是工具機、機械製造業等傳統產業重鎮，近期業者頻頻向他陳情，認為民進黨政府太過側重科技業，一副要放棄傳統產業的樣子，現在工具機、機械製造業者接單率不到過去五成，只剩兩個選擇，出走或關門。



江啟臣為台中市“立法委員”，被看好2026代表國民黨參選台中市長。



啟思民本基金會今日舉行“12月份‘民本信心指數調查’發布記者會”，由啟思民本基金會執行長、政治大學外交系教授黃奎博主持，與談人包括“立法院副院長”兼啟思民本基金會董事長江啟臣、國民黨籍“立委”謝龍介、國民黨籍“立委”林沛祥以及中國文化大學廣告系教授鈕則勳。



調查結果發現，在0分至10分之間，經濟發展與過去半年相比，分數衹有4.6分；通貨膨脹與過去半年相比衹有3.7分；就業機會與過去半年相比僅4.7分；整體收入感受與過去半年相比僅4.6分；“國家安全”感受與過去半年相比僅4分。五項調查指數都不到中間值5分。



啟思民本基金會信心調查指數的調查對象為全台20歲以上網路人口，以Facebook發送問卷，並嚴守性別、年齡、地區的配額原則，調查時間為12月23日至12月25日，有效樣本1059份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.01%以內。



江啟臣表示，民進黨政府一度聲稱明年經濟成長率可以來到4.2%，以目前的全球環境來說，4.2%這個數字是很不錯的，可是人民對經濟民生的感受，根本感受不到4.2%成長的感覺，這才是問題所在，因為民眾認為民間消費不振，產業失衡問題在惡化。

