南投許淑華就職2周年調整組織　布局連任？

許淑華布達客家發展所所長蔡淑后人事案。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月31日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天宣布，縣府組織調整，將社會及勞動處升格為“社會及勞動局”、客家事務科升格為“客家發展所”，以因應未來縣政發展需求，並主持機關首長人事布達，期勉同仁“勇於承擔、大膽邁進！”許淑華在就職二周年之際大刀闊斧調整縣府組織人事，被解讀是替2026爭取連任布局。



南投縣政府31日舉辦“2025年度所屬機關首長主管聯合布達及就任典禮”，由許淑華親自主持，包括社會及勞動局局長林志忠、客家發展所所長蔡淑后、原住民行政處處長林婷玉等人宣誓就職。



許淑華表示，本次南投縣府組織及人事調整，將社會及勞動處改設為所屬一級機關“社會及勞動局”，原住民行政局改設為府內一級單位“原住民行政處”，文化局轄下客家事務科升格為“客家發展所”以因應縣政發展需求。



許淑華指出，縣府社勞處的業務量非常龐大，但礙於局處組織限制，處級別最多只能夠成立7個科，員額不夠，因此經過研討，決定將社勞處升格為社勞局，未來將劃分9個科別，減輕公務同仁的負擔，並提供民眾更細緻的服務。



許淑華說，此外，南投縣是多元民族的城市，有原住民、客家人、新住民，其中客家族群已經成長達總人口的12.5%，縣府也不斷推動客家文化活動，並正式將客家事務科升格為二級單位，成立客家發展所，希望透過資源、人力的投入，能夠讓縣內客家鄉親感受到縣府對客家族群的支持。



許淑華提到，在觀光發展方面，南投縣定位為觀光首都，明年起觀光處再增加永續發展科，來幫助南投縣推動永續觀光。最後感謝南投縣議會的議員們對縣政府組織調整，還有業務預算的支持，讓縣府可以大膽往前邁進，讓大家可以看到南投縣的進步。