讚揭弊者保護法通過　王鴻薇：給吹哨者保障

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月31日電（記者 俞敦平）“立法院”於27日三讀通過《公益揭弊者保護法》，保障公部門、公營事業及受政府控制企業的揭弊者權益。此法案歷經藍白陣營的推動及朝野激烈攻防，最終通過中國國民黨團版本。國民黨籍“立委”王鴻薇在31日的院會上，進行完成立法程序後發言時表達通過法案的喜悅，並呼籲停止政治鬥爭，聚焦公益改革。



“立法院”27日通過《公益揭弊者保護法》，被視為台灣保障揭弊者權益的重要里程碑。該法旨在保護揭發貪污、舞弊及其他不法行為的個人，尤其是在政府機關及公營事業內部長期受到不公對待的工作者，讓他們免於報復並獲得合法的支持。對於無故洩露揭弊者身分者，法案亦明定了刑事責任及罰金。



王鴻薇在法案通過後發言表示，這是朝野合作的成果之一，能有效打擊政府內部的黑箱作業及官官相護文化。她特別感謝支持該法案的同仁，認為透過立法，揭弊者能獲得應有的尊重和保護，不再被迫隱身於黑暗角落，承受長期的壓力與不公平待遇。



然而，王鴻薇也提到，在推動法案的過程中，經歷了執政黨民進黨團的強烈抵制，甚至出現言語霸凌的情況。她批評過往許多利用各種手段對支持該法案者進行攻擊，令她感到遺憾。她認為，司法鬥爭與政治惡鬥不應延伸至“立法院”，應聚焦於為人民爭取最大利益。



對於《公益揭弊者保護法》的最終通過，王鴻薇表示欣慰，認為這是給長期揭發黑暗、不懼風險的吹哨者一份重要的保障。她期望，未來能夠在更大的範圍內深化改革，透過制度的完善，讓公益揭弊的價值在台灣社會中得以持續發揮。