網紅指控有大陸身分證　陳玉珍斥跳樑小丑

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）網紅“八炯”近日透過影片宣稱有20萬台灣人為錢接受中共收買、申辦中國大陸身分證，更質疑中國國民黨籍“立委”陳玉珍擁有中華人民共和國身分證，才能常跑大陸的青創基地。陳玉珍今對此受訪時說，她沒有中國大陸身分證，衹有台胞證，直呼該網紅就是胡說八道，更是跳樑小丑，不該花時間談論這個人。



本名温子渝，太魯閣族原住民網紅“八炯”日前以視頻宣稱共產黨利誘特定網紅對台進行統戰引發議論，並稱有大批台灣人為錢接受中共收買，申辦中國大陸的身分證，引來陳玉珍的反駁，稱台人在大陸應該是申請居留證而非身分證，讓八炯秀出影片截圖，質疑陳玉珍擁有中國大陸的身分證。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，她很不願意回應該網紅的言論，因為八炯根本蹭流量，胡說八道、亂咬一通，實在是很不值得回應的人，她連正眼都不想看，但既然被提到，還是要被動回應。



陳玉珍說，八炯是在灌輸台灣社會錯誤概念，因為現在台人去大陸是很便利的事情，就算沒有台胞證也可以辦落地簽，這是普遍常識，所有金門人都知道，金門人周休二日都去廈門旅遊、觀光、洗腳、吃飯，非常普遍，不必需要中國大陸身分證也能去青創基地。

