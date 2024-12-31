財劃法生效預算受影響？白委批造謠

民眾黨團記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月31日電（記者 鄭羿菲）“立法院”日前三讀通過修正《財政收支劃分法》部分條文，“行政院”主張“若生效明年預算新台幣3753億元將受影響”，朝野激烈攻防。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷31日批評，“行政院”現在真的是“大富翁裝乞丐”，還變成“恐嚇、情勒的渣男”，光是今年“中央政府”稅收就超收5千1百多億元了，還在裝窮？



黃國昌也痛批，“行政院”不知反省還成為“造謠機器”，攻擊在野黨，發言人恐嚇人民說如果修法上路，會讓許多福利停擺，預算還要重編，真是“孰可忍，孰不可忍”！民眾黨團要求“行政院”撤換散播假訊息的發言人李慧芝，否則將會刪除發言人事的預算。



台灣民眾黨“立法院”黨團31日上午召開法案表決立場及時事回應記者會，民眾黨“立委”黃國昌、黃珊珊、張啟楷、麥玉珍、林憶君出席。



張啟楷表示。民眾黨支持延長當沖降稅法案，1年就持續有350億元的稅收，但“行政院”就是不想把錢給地方，只要“賴政府”減少不當支出、浮濫預算，並追回弊案的不法金額，都可充實“中央政府”財源，尤其“賴政府”酬庸樁腳、網軍大內宣、出境預算浮濫，“行政院”又不斷恐嚇人民《財劃法》通過後，要砍相關福利措施，到底誰把人民放在心上？



張啟楷批評，前雲林縣長蘇治芬將接任中央畜產會董事長，該職務原本為無給職，卻被前董事長林聰賢變更為1個月30幾萬元、年薪6百萬的大肥缺，薪資福利比“內閣”“部會”首長都還要高，呼籲“行政院不要再裝乞丐！”