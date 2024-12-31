朝野難得修法有共識　當沖降稅延長至2027

朝野難得有共識證券交易稅條例相關修法，今天沒有表決就進行二、三讀。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月31日電（記者 黃筱筠）今天是2024年最後一天，朝野今天處理法案，雖然仍有需要表決的法案，但在《老人福利法》暫緩處理之後，《證券交易稅條例》第2條之2、第12條修正草案也在朝野有共識下，趕在屆期前通過三讀。優惠措施將延長3年至2027年底。為避免空窗期，“財政部”日前已允諾將縮短行政流程，避免面臨先徵稅、再退稅的情況。



“立法院”今天為了拼法案趕進度，中午朝野“立委”再度邊吃便當邊表決。上午在處理法案前，“立法院長”韓國瑜再度召集朝野協商，並且達成共識，針對65歲以上是否免繳健保費的《老人福利法》相關法案，今天暫緩處理。原本以為會拖延處理的當沖降稅，則在朝野有共識下，未經表決就進行二、三讀。



朝野黨團也協商今天法案只處理《就業服務法》、《證券交易稅條例》、《國土計劃法》、《中央行政機關組織基準法》等草案，其他法案經協商後再行處理。



當沖降稅是將當沖交易適用的證交稅率，現行當沖稅率減半優惠由千分之3降至千分之1.5，2017年實施以來歷經兩度延長，優惠將在今年12月31日屆期，朝野有共識延長修法再延3年，原本上周排定三讀，但因朝野攻防揭弊者保護法修法再次卡關。



今日“立法院”會順利三讀通過“財政部”擬具的《證券交易稅條例》第2條之2、第12條修正草案，再將當沖稅率減半延長至2027年12月31日止，同時刪除證券交易稅繳款書的送達規定，回歸行政程序法辦理。