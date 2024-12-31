國民黨兌現侯友宜政見　80歲可聘外籍看護　

“就業服務法”部分條文修正案三讀通過，藍委們興奮地在議場內合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）“立法院”會今日中午三讀通過中國國民黨“立法院”黨團主推的“就業服務法”部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘僱外籍看護。



民進黨團則反對該案，“勞動部長”洪申翰昨日說，該案一三讀通過，可能馬上要面對外籍看護市場供需失衡的失序和混亂。



2024大選，時任國民黨候選人侯友宜提出達一定門檻的長者，如需要看護而欲聘僱外籍看護工時，得免巴氏量表評估，藍委們自本屆“立法院”就任以來，即宣示要運用“國會”多數，實現侯友宜政見。



即便同屬在野的台灣民眾黨8席“立委”因有自己的黨團版本，未支持國民黨團版本而投下棄權票，但國民黨團版本首次表決以贊成52人、反對49人、棄權8人，並未過半，故再次進行表決並以多數為可決，再以贊成52人、反對49人、棄權8人，院會通過國民黨團版本的再修正動議。



特別的是，國民黨團為了確保今天闖關的法案能順利通過，連日前因眼睛過度勞累而玻璃體破裂，緊急進行手術仍在休養的藍委吳宗憲都回到崗位投票，一票都不能少的狀況下，靠自己的人數優勢通過法案。



根據今日“立院”三讀通過就業服務法修正條文內容，修正第46條第1項第9款，將現行“家庭幫傭及看護工作”，改為“家庭幫傭、機構看護及家庭看護工作”。增訂家庭看護工，被看護者具有原住民身分時，評估與認定方式由“衛福部”會商“原民會”定之。



雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構專業評估（即免巴氏量表評估）。