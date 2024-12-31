國民黨團不滿“內政部”造謠　籲“政院”交代

國民黨團召開“內政部 會造謠！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月31日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，針對台“內政部”臉書發文聲稱因《財政收支劃分法》修正導致多項政策經費削減一事，批評為不實指控，指責“行政院”與“內政部”內部政策不一致，並要求“內政部長”劉世芳對“削減預算”說法作出解釋。與會的國民黨籍“立委”們強調，現行預算審查並未涉及“內政部”提到的削減內容，並呼籲政府停止造謠行為。



國民黨團31日上午召開“內政部” 會造謠！”記者會，副書記長羅智強、“立委”洪孟楷、牛煦庭、許宇甄、羅廷瑋出席。



針對“內政部”昨日於臉書發文聲稱因《財政收支劃分法》修正，將削減28%多項政策經費一事，提出質疑與批評。羅智強指出，“內政部”聲稱的經費削減說法，直接與“行政院”對外承諾“不重編預算”的說法矛盾，形同公然“打臉”“行政院”，並要求劉世芳就此言論作出澄清。



牛煦庭表示，“內政部”的聲明令人錯愕，批評其內容與事實不符。他指出，昨日的“立法院”財政委員會中，“行政院”相關官員明確表示，2024年“中央政府”預算並無重編計劃，且部會削減28%經費的說法純屬誤導。他認為，“內政部”的行為是在製造社會恐慌，利用不實言論掩蓋施政缺失，對人民情緒進行操控。



洪孟楷委員痛批，“內政部”作為政府機關，卻以官方臉書散播假消息，顯然違反社會秩序維護法第63條，呼籲司法單位介入調查。他批評“內政部”的舉措是典型的“雙手策略”，一方面在網路上放話削減政策，另一方面卻在“立法院”大力爭取預算支持，明顯是為了甩鍋而製造矛盾。

