柯文哲7千萬交保笑了　彭文正：中計！

台灣大學新聞研究所前所長、《政經關不了》主持人彭文正。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／台北地方法院29日更裁台灣民眾黨主席柯文哲以新台幣7千萬元交保，須接受科技設備監控；台北地檢署則決定再抗告。對此，台灣大學新聞研究所前所長、《政經關不了》主持人彭文正30日語出驚人表示“民眾黨全黨中計了”，直呼“如果我是柯文哲，我不會拚7千萬交保，我會直接到台北地檢署、北院去報到，然後被收押”。



根據《中時新聞網》報導，彭文正30日在網路節目《政經關不了》中表示，“柯文哲7千萬不交保比交保好？民眾黨全黨中計了”。他認為，交保金是一個坑，這坑越挖越大，讓民眾黨、小草往裡面跳，進也不是退也不是。彭文正質疑，“這個價碼合理嗎？柯文哲被查到的數字是1500，不講金流，數字就1500，結果你給人家搞個7千萬？“如果我是柯文哲，我不會拚7千萬交保，我會直接到台北地檢署、北院去報到，然後被收押”。



彭文正說道，如此就可以向社會各界證明，“我真的沒有錢”。因為如果真的這麼快就籌到7千萬，可能會讓社會各界認為柯真的很有錢。再來也不會讓外界看到全黨救一人的戲碼”。



彭文正認為，今天走到這地步，要拚的是司法迫害，不是個人有罪或沒罪。這次柯文哲交保在外，恐怕之後又會因為其他案件收押。柯文哲今天因為這兩個案子可以判刑28年半，過一陣子又會發現台北市還有另一個案子也有問題，“繼續開庭玩死你為止”。



彭文正感慨，不然為什麼要搞一個7千萬，讓柯得到一個史上最高的交保金紀錄？這還要傻傻地去玩這種政治遊戲嗎？