柯建銘要解散國民黨　藍委嗆不如宣布戒嚴

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月31日電（記者 俞敦平）在今日的中國國民黨“立法院”黨團記者會後的時事回應時，針對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘指控國民黨延遲法案送交“違憲”，甚至揚言向“憲法”法院聲請解散國民黨，中國國民黨籍“立委”羅智強重砲回擊。他指出民進黨以“三大癱瘓策略”操控“國會”，並諷刺民進黨如果要如此強勢，不如直接宣布戒嚴。中國國民黨籍“立委”洪孟楷則強調，他們的法案處理完全合法合規，並呼籲執政黨回歸法治與民主程序，不要挑起對立。



由於“立法院長”韓國瑜因國民黨“立委”建議暫緩送交三讀通過的《選罷法》和《財劃法》至“行政院”，柯建銘不滿指控國民黨拖延覆議與“釋憲”程序，製造衝突，“違憲”操作。昨日柯建銘更表示，國民黨意圖讓人民無法罷免、限制“釋憲”，並用《財劃法》削弱政府財力，破壞國家建設。他批評韓國瑜未依法公告法案，呼籲其即刻依法處理，否則民進黨將提告相關人員，檢舉瀆職，並向“憲法”法院聲請解散國民黨，還要罷免韓國瑜。



對此，羅智強指出民進黨長期採取“三大癱瘓策略”，試圖操弄“國會”運作。他指出，第一是“立委”癱瘓”，民進黨“立委”頻繁利用暴力與程序手段干擾“國會”運作；第二是“青鳥癱瘓”，並以日前審議三大爭議法案時，綠營試圖利用青鳥衝入會場干預議場秩序，已經是民進黨的陽謀；第三則是“大法官癱瘓”，批評民進黨利用“司法院”系統服務黨派利益，甚至揚言解散國民黨。他認為，民進黨不應以意圖製造衝突的方式壓迫反對黨，而應回歸民主原則。

