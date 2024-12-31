台灣詐騙太猖獗　宣明智組新竹科技打詐隊

宣明智攜手台灣科學園區科學工業同業公會和新竹市警察局組成“新竹科技打詐隊”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月31日電（記者 盧誠輝）聯電榮譽副董事長、宣捷集團創辦人宣明智攜手台灣科學園區科學工業同業公會和新竹市警察局組成“新竹科技打詐隊”，期盼透過公私協力聯防的觀念，擴大防詐效益，來搶救新竹科學園區工程師的荷包，因為光是近3個月，新竹科技業就被詐騙逾新台幣1.8億元。



宣明智今日出席“新竹科技打詐記者會”，包括台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭和秘書長王永壯、新竹市警局長邱紹洲、新竹市警察之友會榮譽理事長楊玉全和理事長朱彥龍等人都到場出席。



宣明智表示，根據“警政署”統計，台灣每月遭詐欺財損金額高達130億元，平均每天就被詐騙約4億多元，而擁有90萬員工的鴻海集團是台灣最大企業，去年淨利為1421億元，大約是台灣每年被詐騙金額的總和。詐騙案太猖獗，目前已是台灣犯罪案件的第一名，其中又以科技業所占比例最大。



新竹市警局長邱紹洲指出，從今年9到11月新竹市警局共受理1363件詐騙案件，其中科技業（含工程師）的受害件數228件占16.73%，僅次於服務業的264件，但財損金額卻是所有職業群體中最高，達1.8億多元，占總財損的22.76%。特別是在涉及百萬、千萬元以上財損的案件中，科技業所占比例最大，達到23.64%，平均每案財損金額高達481萬餘元。



邱紹洲認為，科技業普遍有高學歷及內斂特質，恐存有遭詐騙卻未報案、不認為遭詐騙或正在被詐騙中等潛在黑數，因此科技業實際遭詐騙案件恐遠超警察局統計數據。邱強調，警察局將持續加強對科技業的詐騙防範宣導，讓科技業界及員工產生共鳴，提高警覺，減少遭詐風險。



台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭和秘書長王永壯也特別感謝宣明智登高一呼，結合政府、企業和社會各界的資源，共同推動反詐騙行動。未來將會積極協助竹科企業將“識詐教育”納入員工內部培訓及教育訓練課程，從根本上增進員工的防詐知能，如此才能提升整體防範意識，減少科技業被詐騙的風險。