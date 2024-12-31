鈕則勳：“少”總結2024亂源在他要整碗捧

文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月31日電（記者 楊騰凱）中國文化大學廣告系教授鈕則勳今日表示，如果要選出一個字總結2024年，就是一個“少”字，台灣今日混亂根源在於賴清德少數執政卻想整碗捧去，讓朝野鬥爭抗衡。而人民對經濟發展所獲也是“少”，同時兩岸互信“少”，導致衝突風險升高。



鈕則勳也指出，民進黨政府把心力都放在政治鬥爭或是操作抗中，這連綠軍基本盤都不買單，南部地區的信心指數都比去年下滑，這是民進黨、賴清德的警訊，2026地方首長選舉，台南的國民黨人選謝龍介及高雄人選柯志恩都有機會一搏。



啟思民本基金會今日舉行“12月份‘民本信心指數調查’發布記者會”，由啟思民本基金會執行長、政治大學外交系教授黃奎博主持，與談人包括“立法院副院長”兼啟思民本基金會董事長江啟臣、國民黨籍“立委”謝龍介、國民黨籍“立委”林沛祥以及中國文化大學廣告系教授鈕則勳。



調查結果發現，在0分至10分之間，經濟發展與過去半年相比，分數只有4.6分；通貨膨脹與過去半年相比只有3.7分；就業機會與過去半年相比僅4.7分；整體收入感受與過去半年相比僅4.6分；“國家安全”感受與過去半年相比僅4分。五項調查指數都不到中間值5分。



啟思民本基金會信心調查指數的調查對象為全台20歲以上網路人口，以Facebook發送問卷，並嚴守性別、年齡、地區的配額原則，調查時間為12月23日至12月25日，有效樣本1059份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.01%以內。



鈕則勳表示，對於這五項調查指數，如果細部從地理區塊來看，很多泛綠的區塊，其信心指數都比去年有所滑落。例如高雄、屏東本來是綠營鐵票區，但高屏地區民眾傳回來的問卷顯示，從去年蔡英文執政末期到今年賴清德上台，高屏民眾經濟信心指數從去年的5，今年掉到4，通膨從4掉到3，就業機會去年接近6，今年剩下4.2，甚至雲嘉南地區的整體調查指數也比都比去年下降。