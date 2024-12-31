綠委夠嗎？柯建銘：2/3“立委”能罷韓國瑜

柯建銘今天回嗆國民黨不懂法，罷免韓國瑜是要改選“院長”。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天再度受訪回應罷免“立法院長”韓國瑜議題，他指出，國民黨法律都不懂嗎？罷免“立法院院長”當然是由“立委”來罷免，“立法院”三分之二“立委”就可以罷免，不是民間來罷免。過去是二分之一，但是在施明德和劉松藩競選“院長”的時候差一票，所以國民黨把“立法院正副院長”罷免改成三分之二。



不過，以目前“立法院”席次，民進黨僅有51席未過半，就算加上台灣民眾黨8席，僅有59席。總席次113席，若全部“立委”都出席，要出席委員三分之二以上人數通過，也就是76席通過，才能把韓國瑜拉下來，進行“立法院長”改選。



媒體詢問韓國瑜是不分區“立委”，要怎麼罷免，如果可以罷免韓國瑜的話，要依照什麼法律？



柯建銘回嗆說，國民黨懂得法律嗎？罷免“立法院院長”是由“立法委員”來罷免，“立法院”三分之二就可以罷免，不是民間來罷免，過去是二分之一，但是在施明德和劉松藩競選“立法院長”的時候差一票，所以國民黨把“立法院正副院長”罷免改成三分之二。



根據““立法委員’互選‘院長副院長’辦法”第8條規定，“院長、副院長”經全體“立法委員”三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。



柯建銘強調，他為什麼說要罷免韓國瑜，因為韓應該依“憲法”還有依法來做事情，一個違法、“違憲”的“院長”，坦白講當“院長”是不夠格的，為什麼呢？“憲法”72條規定得很清楚，“立法院”法律案通過以後，你就要送“總統府”、你就要送“行政院”，“總統”10日內要公布，就是如此。“憲法”72條寫得這麼清楚，那為什麼三讀通過的法案可以扣住不送出“立法院”呢？理由就是說有兩位召委，內政的徐欣瑩、財政的陳玉珍，她們來函表示，不可以送出來，這很奇怪。

