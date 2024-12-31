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吳豐山呼籲兩岸兩會攜手 坦承未看到成績
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2024-12-31 14:45:24
海基會董事長吳豐山致詞。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北12月31日電（記者 鄭羿菲）海基會董事長吳豐山31日表示，他奉徵召到海基會工作，承擔的使命是設法恢復兩岸對話，但還未看到成績，他深信交流、對話、和平發展，才能增進兩岸人民福祉，也是“賴政府”明確政策，他會繼續努力。
吳豐山強調，兩岸和平發展絕對是兩岸人民福祉的最大保障，再次呼籲海協會，與海基會同一脈動，同步堆疊善意，進而兩會攜手，揮別柳暗，迎向花明。
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