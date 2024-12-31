高雄跨年演唱會今晚登場　搖滾區佔位惹議

2025高雄跨年晚會今晚登場，中午舞台前方約有50人到場，搖滾區擺滿佔位的野餐墊，五顏六色。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月31日電（記者 蔣繼平）為了迎接跨年，高雄夢時代跨年晚會今晚登場，不過卻因為有粉絲提前佔位，舞台前方搖滾區3公尺範圍內，被鋪上許多野餐墊、小椅子，四周用膠帶固定並留下聯絡方式說明佔位，畫面傳出後這幾天引起網路熱議。高雄市政府表示“不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏。”



高雄市政府舉辦“2025高雄跨年晚會”今晚7時在高雄夢時代廣場登場，1千公尺長的時代大道全都封閉進行管制。不過舞台提早從上週五進行搭設，當時就有民眾前來卡位“搖滾區”，有人鋪上野餐墊，貼上字條留下聯絡方式表示已佔位，還有人帶帳篷來卡位，就是為了一睹明星的風采。



不過此舉也遭網友罵翻，許多網友留言稱“來去通通撿走”、“這裡是難民收容所嗎？”，也不少人認為主辦的高雄市政府應訂定排隊流程，或者比照其他縣市進行會前清場。不過，高雄市新聞局回應，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，並呼籲粉絲們多注意自身安全及保暖，平安度過溫馨的跨年夜。



高雄跨年晚會今天中午主舞台前方約有50多人提前到場，野餐墊上已經都有人到場，舞台上也開始進行主持人的彩排，下午3時後將陸續有藝人到場彩排。現場幾乎都是年輕人、學生族群，有些人受訪則說自己專程來看“SEVEN TO EIGHT”、“U:NUS”等年輕偶像團體。



高雄跨年晚會今年開唱名單有大勢樂團麋先生、告五人、滅火器接力開場，徐佳瑩壓軸，倒數後由盧廣仲唱到凌晨1點，並邀請K-POP傳奇女團2NE1成員Sandara Park獻出台灣跨年首秀。另外，還有邀請棒球選手張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等卡司到場。