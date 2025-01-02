中評深度：兩岸直航20周年 張榮恭憶秘辛

張榮恭。（中評社） 中評社台北1月2日電(記者 張嘉文)2005年1月的兩岸春節包機，開啟了史上空前的雙向直航，是兩岸關係的重要里程碑，迄今屆滿20周年。這也是在1979年元旦中國和美國建交及同日全國人大常委會發表“告台灣同胞書”倡議兩岸通航之後26年實現的。



中評社專訪當年穿梭海峽兩岸、時任中國國民黨中央文化傳播委員會主委兼大陸事務部主任張榮恭，回顧相關歷程及對當前的啟示。



記者問：2005年春節包機的政治背景如何？



張榮恭說，2004年3月的台灣大選，陳水扁藉“兩顆子彈”效應，以些微差距險勝，獲得連任。由於扁拒九二共識，所以兩岸協商機制的恢復毫無希望，使得兩岸直航的問題持續拖著。



張榮恭表示，同年12月是“立法委員”選舉，國民黨和親民黨共同訴求並且達到“泛藍過半”，形成最新民意，有力制約著陳水扁的“台獨”路線，也利於中國國民黨推動兩岸關係。



張榮恭接著說，事實上，連戰先生投入兩千年大選時提出發展兩岸關係十條主張之一，就是兩岸三通：通郵、通航、通商。當時我擔任黨的中央大陸工作會主任，參與了“連十條”的草擬並負責總其成。可惜由於藍營分裂，陳水扁因而獲利當選。2004年連戰再以對兩岸關係的積極態度參選，又因子彈疑雲而功敗垂成。民進黨的執政，使得透過官方渠道來推動三通一直延宕。



張榮恭指出，2004年12月“立委”選後，連戰立即在中央常委會議上指出：“兩岸關係是台灣生存與發展最關鍵的問題。本黨應該掌握契機，展示我們的能力和力量，促進兩岸關係發展。”於是他向黨內相關幹部下達了推動兩岸春節包機直航的指示。