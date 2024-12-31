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宜蘭縣長林姿妙涉貪遭判12年半 將停職
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2024-12-31 15:38:01
針對宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地方法院發布新聞稿說明宣判內容。（照片：宜蘭地方法院）
中評社宜蘭12月31日電／中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例違背職務收取不正利益罪，宜蘭地方法院今日判處有期徒刑7年，褫奪公權6年。林姿妙另涉洗錢防制法特殊洗錢罪，遭判3年6個月。林姿妙另犯貪污治罪條例財產來源不明，處2年6個月。本案合併執行12年6個月，褫奪公權6年。
依地方制度法規定，林姿妙將由“內政部”停止其職務，縣長職務可望由副縣長林茂盛代理。
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