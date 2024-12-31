南投紫南宮元旦錢母夯　前一天就現排隊潮

今年最後一天，紫南宮湧入眾多參拜人潮。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月31日電（記者 方敬為）明天就是新年元旦，南投縣竹山鎮紫南宮每年都會發放新年錢母，相當搶手。信眾為了能成功索取，今天就出現排隊人潮，大家並各出奇招，有的拿椅子代排占位，有的則準備長期抗戰，連帳棚都架出來，顯示紫南宮發財錢母的搶手程度。



南竹山紫南宮蛇年元旦發錢母，預計明年1月1日上午10點發放，活動吸引眾多人潮，31日一早現場排隊超過4千人，有人一周前就前來卡位搶第一，還有許多人直接搭棚過夜排隊，廟方也預估，蛇年來領錢母的人潮會超過10萬人。



竹山紫南宮表示，信眾只要於明年1月1日上午10點前排隊入伍，皆可獲得蛇年銀錢母一枚。這次蛇年信品特別準備了5000顆金雞蛋，前5000名排入隊伍的信眾，就有機會得到一顆金雞蛋，其內含有福氣兌換券，品項包括：金戒指、紅包現金、聚寶盆套幣、桃心型茉綠項鍊、蛇年福氣金錢母。



紫南宮主委莊秋安表示，截至31日上午9點，排隊人數就超過4千人，以往跨年後人潮就會增多，超過1萬人，呼籲民眾要穿暖和。至於今年借、還金的情形，廟方估算今年借金有新台幣4億多元，還金則高達新台幣7億多元，成長約7%。

