鈕則勳：韓國瑜出席特朗普就職典禮應談和陸

中國文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院”韓國瑜將率朝野“立委”赴美出席美國總統當選人特朗普就職典禮。中國文化大學廣告系教授鈕則勳向中評社表示，韓此行有必要提論述，與民進黨一面倒向美國的對外政策進行區隔，最好的方法是凸顯國民黨親美和陸路線，最怕韓去了這趟，卻什麼都沒講。



鈕則勳為政治大學政治學博士，家族則是滿族鈕祜祿氏，研究專長包括媒體公關與危機處理、個人公關行銷、政府公關行銷、競選廣告、廣告策略與企劃、口語傳播，現為中國文化大學廣告系教授。



美國總統當選人特訪普將於1月20日就職，府秘書長潘孟安日前在“立院”證實，賴清德已邀韓國瑜擔任“特使”團長赴美出席特朗普就職典禮。



另外，隨團的朝野“立委”也已確定，國民黨為李彥秀、葛如鈞，民進黨為王定宇、陳冠廷，民眾黨則為陳昭姿。“特使”團將於1月18日至24日出訪美國。



韓國瑜此行赴美，是否應該適時提出論述，與民進黨的全面倒向美國的對外政策進行區隔？



紐則勳表示，此次韓國瑜率團赴美出席特朗普就職典禮，在論述立場上還是需要與民進黨進行區隔，所以韓國瑜就一定要講話，可是我們去到人家的土地上面，不太適合做拉高開價的動作，例如說要特朗普不要對台灣收保護費，或是不能把台積電當成籌碼等等。在美國當地，又是特朗普的就職典禮上，直接講出類似的話，可能稍微太過了些。