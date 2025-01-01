宣明智：特朗普提高關稅只會增加美國成本

聯華電子榮譽副董事長、宣捷集團創辦人宣明智。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月1日電（記者 盧誠輝）美國總統當選人特朗普將在1月20日上任，並揚言要對進口產品大幅提高關稅。聯華電子榮譽副董事長、宣捷集團創辦人宣明智接受中評社訪問表示，台灣科技業只要能擁有美國不會做或不適合做的技術和產品，就算特朗普上任後提高關稅，對台灣也不會有太大影響，反而只會增加美國自己的成本負擔。



宣明智，新竹交通大學電子工程系學士，曾任聯華電子總經理、聯華電子榮譽副董事長。2019年曾被親民黨列入不分區“立委”名單第三順位，但未當選。現為宣捷集團創辦人、新竹市文化基金會董事。



宣明智指出，特朗普想提高關稅，原本是為了美國自身利益，但美國不是什麼產品都有辦法自己製造，而未來一旦關稅提高，所有進口產品所加的關稅，都會加諸在美國老百姓身上，這樣反而會增加美國內部的成本負擔。



他說，關稅本來就不是什麼可怕的事情，特朗普若要提高關稅，進出口兩邊勢必都會做出調整，且特朗普也要考量美國市場是不是大到足以影響單一進口國的整體經濟需求，但若美國市場的占比沒那麼高，對單一進口國來說其實並不會有太大的影響。



宣明智提到，站在美國的角度來看，不管是拜登或特朗普執政，其實並沒有太大的差別，只是因為兩人的行為模式不一樣，所以才會讓外界感覺特朗普喊得比較兇而已。

