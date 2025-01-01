高鐵南延翻案　白喬茵：坐實卡韓、害到其邁

國民黨高雄市議員白喬茵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月1日電（記者 蔣繼平）“行政院長”卓榮泰日前宣布高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的“高雄方案”，與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜時任高雄市長主張路線一樣，推翻前任“行政院長”蘇貞昌、陳建仁的“左營方案”，引起熱議。國民黨籍高雄市議員白喬茵接受中評社訪問指出，回過頭來看就是卡韓，用時間還給韓公道，高雄因政治鬥爭發展停滯5年，且新台幣近千億綜合評估費全都打水漂，值得省思。



“交通部”鐵道局最新規畫，高鐵將沿高雄鐵路地下化路廊，經高雄車站延伸至屏東六塊厝設站，全長約25點9公里，高雄至屏東行車時間約24分鐘，興建經費估逾新台幣千億元，路線則與台鐵幾乎重疊。



高鐵南延採高雄案進市區，再度迎來交通黑暗期的政治影響？白喬茵表示，最不樂見走高雄方案的應該就是民進黨籍高雄市長陳其邁，執政四年來一直想把高雄發展起來，讓演唱會、活動在高雄辦，陳應該不樂見有一條軌道重新進入市區，尤其大家認為高雄車站施工進入尾聲，沒想到重見光明後又蓋一條黑布繼續挖呀挖，高雄民意恐又被翻攪一次，會影響陳的施政滿意度。



白喬茵，1987年生，台中人，世新大學新聞系學士，曾任三立新聞台主播、韓國瑜高雄市長任內高市府副發言人、國民黨發言人。2022年當選新科國民黨高雄市議員，選區在左營區、楠梓區。



“行政院長”卓榮泰12月28日宣布高鐵南延屏東採“高雄案”，延伸進入高雄市區，並在高雄車站增設高雄站，推翻今年1月核定的“左營案”。然而，這也意味著過去5年來耗資不斐的規劃評估打水漂，更推翻了蘇貞昌、陳建仁兩位前院長的決策。

