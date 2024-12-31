涉貪判刑將停職　林姿妙：很委屈要上訴

宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭法院判處12年6月，林姿妙在臉書發文表示，要捍衛自己的清白，一定會上訴到底。（照:林姿妙臉書） 中評社台北12月31日電／宜蘭地方法院今宣判，中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙依貪汙圖利、財產來源不明等罪判處12年6月徒刑，褫奪公權6年；依據《地方制度法》規定，林姿妙將被停止縣長職務，縣長職務由副縣長林茂盛代理。林姿妙步出法院後哽咽說，“很委屈！沒有做壞事，實實在在”，會持續上訴，直到法院還他們清白為止。



林姿妙遭起訴的4項罪名中，屬貪汙治罪條例有收賄、財產來源不明，依據《地制法》第78條第1項規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務。



林姿妙今天也在臉書發表聲明強調，她一定會提出上訴，捍衛自己的清白。



臉書全文如下：



一、姿妙非常心痛，台灣司法已經被政治綁架，不問事實、不看證據，就能隨便冠上莫須有的罪名，這次正義遲到了，但我相信絕對不會缺席，請我最愛的縣民好朋友，繼續跟姿妙攜手奮鬥，期待正義來臨的那天。



二、整起案件，在我競選連任宜蘭縣長前，廉政署與地檢署聯手射箭畫靶，不管證據，更完全漠視“國家”違法的不正訊問，這種偽造譯文及不正訊問已經是教科書等級。令人更加遺憾的是，法院看顏色替廉檢背書，羅織罪名給我，這不是政治迫害，什麼才是政治迫害！



三、檢察官說我因為要圖利一個免繳增值稅的案子，而收取“不用拆除”、且“不用重建2020年‘總統’及‘立委’競選總部”的利益，但競選總部又不是我蓋的，我沒有拆除的義務，請問我要怎麼收取“不用拆除競選總部”的好處？我也沒參選2020年“總統”及“立委”的選舉，而且把我競選縣長時使用的競選總部拿來做為“總統”及“立委”的競選總部的人也不是我，請問我如何獲得“不用重建競選總部”的利益？檢察官拿一個對我而言根本不存在的利益，說我因為收取這個利益，就指控我貪污收賄，真是荒謬至極。



四、檢察官指控我向人借錢來兌現我開債權人的支票是在洗錢、是犯財產來源不明罪。但這些債權人不僅在檢察官或法院審理時，都已經出庭證明我確實只是借錢還錢，所有的錢來源都正正當當，哪來的洗錢？哪來的財產來源不明？本案唯一一個在廉政署及檢察官訊問時說“有借戶頭過水”的債權人，經過法院調查，我們竟然發現這位債權人不利於我的證詞，原來都是廉政官另闢密室教唆證人作偽證來的。甚至，證人在廉政署詢問後，廉政官都還會教導證人在檢察官訊問應如何來應答。這根本就是廉政單位預謀的誣陷，這些都有法院開庭的筆錄證明。



五、本案從檢察官偵訊的錄音光碟，我們也一再發現，只要債權人的回答不是檢察官要的內容，檢察官動不動就用“如果真的告下去你們就真的詐騙集團的洗錢了”、“要抓你去關很快啊”、“你全家都當被告喔！你兒子…”、“我根本不管你們這一家子，這一家子全部都當被告無所謂”，用這種“順者生，逆者就有罪、就要關”的話來脅迫恐嚇債權人，最後用這種不正取供的方法，來讓債權人配合檢察官說出不利我的供詞。



六、對於今日法院的判決結果，姿妙非常憤怒及痛心，我們現在還不了解法院為何判決我有罪，收到判決理由後會與律師討論，我一定會提出上訴，捍衛自己的清白。