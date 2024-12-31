蔡壁如：黃國昌若兼掌黨與黨團是難題　應分工　

蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／台北地方法院29日更裁台灣民眾黨主席柯文哲以新台幣7千萬交保、需電子監控。台北地檢署質疑柯仍是黨主席，恐與其他證人串證，柯在庭上表態請辭，說將請讓黨“立委”黃國昌幫忙。對此，民眾黨前“立委”蔡壁如表示，只要有人願意出來承擔都是好事，柯點名黃國昌幫忙她也給予肯定，但黃國昌若接黨務、又要在“立院”帶領黨團攻防，“這選項是個難題”，黨內若有人才，大家也應分工做事。



蔡壁如日前辭去台中市政府顧問職，宣布參選民眾黨中央委員，黨內部份人士認為是為競逐黨主席之位鋪路。



蔡壁如今天早上接受廣播節目《千秋萬事》專訪，被問及柯文哲表態請辭，請黃國昌幫忙，她說自己多次強調，只要有人願意出來承擔都是好事。主持人王淺秋則指出，黃國昌並非從創黨就在的人，且在黨團擔任重要角色？蔡壁如也“對啦...，其實團結，要分工，黃國昌目前在黨團，確實，因為這會期真的法案蠻繁重”，若要接黨務，又要在帶著黨團打仗攻防，分工要分配好、職務也要交代好，“是個難題”。



蔡壁如也說，黨內若有人才，大家也應分工做事，若黃國昌接黨務，黨團那邊…，王淺秋則說“不能沒有黃國昌吧？不然要給黃珊珊？”蔡也笑說，這有兩難。



蔡壁如提到，現在民眾黨團的黨鞭一年一選，下年度三長會改選，大家都認為黃在“立法院”非常有戰力，要把工作交接、回來接黨務？還是用目前運作方式，以危機處理小組運作？黃國昌自己要想清楚，這她真的沒辦法去回答。但現在民眾黨戰力集中在“立院”，8席不分區是民眾黨聲量、支持度的來源，由黃國昌領導“立法院”，是黨內一致的支持，“黨務加“立法院”他都可以嗎？也許他體力驚人，這他自己決定”，黨要怎樣都可以，對外說清楚就好。



節目結束後蔡壁如受訪時補充，她沒說“希望黃國昌留在‘立法院’”，柯文哲希望黃國昌幫忙，她“給予肯定”，如果黃能力、體力許可，也沒什麼不可以，只要分配好時間即可，“現在黨內有人願意出來承擔，我都非常支持他”。