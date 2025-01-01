白喬茵：綠想故技重施黑韓　這一招沒用了

國民黨籍高雄市議員白喬茵是二寶媽，辦公室位子後方掛著親子意象的宣傳布條。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月1日電（記者 蔣繼平）“立法院”20日三讀通過《選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》及《財政收支劃分法》修正案，民進黨團不滿“立法院”未依法函請賴清德公告，總召柯建銘威脅發動罷免“立法院長”韓國瑜，馬上被打臉根本罷不掉。中國國民黨籍高雄市議員白喬茵接受中評社訪問表示，柯建銘就像突然講一句幹話，還在把韓國瑜當政治提款機，黑韓已經行不通了，威脅罷免、賣弄芒果乾，也都已講到大家麻痺。



白喬茵，1987年生，台中人，世新大學新聞系學士，曾任三立新聞台主播、韓國瑜高雄市長任內高市府副發言人、國民黨發言人。2022年當選新科國民黨高雄市議員，選區在左營區、楠梓區。



國民黨“立委”30日發函建議“立法院長”韓國瑜，暫緩將《選罷法》、《財劃法》送“總統府”公布，民進黨“立院”黨團總召柯建銘嗆聲要罷免韓國瑜。不過柯建銘馬上被打臉，韓國瑜是不分區“立委”，只有辭職或被開除黨籍等方式，並沒有罷免的問題。其次，“‘立法委員’互選‘院長副院長’辦法”第8條中規定“‘院長、副院長’經全體‘立法委員’三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。”光靠綠委人數根本不夠。



曾經跑過“立法院”新聞的白喬茵表示，已經聽過柯建銘講了不下十幾次的“史上最黑暗的一天”，她反諷“到底何時才是最黑暗？大家都聽到麻痺了！”她接著表示，民進黨這種動不動就要“亡國感”的論述，一直塑造、賣“芒果乾”，大家真的都聽膩聽煩了。更何況，韓國瑜是不分區“立委”，根本不是罷免得掉的，“立法院長”改選，綠也選不贏。

