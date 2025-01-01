劉兆隆：制度化是後柯時代民眾黨存亡關鍵

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆。（中評社 資料照） 中評社彰化1月1日電（記者 方敬為）針對台灣民眾黨主席柯文哲陷入司法訴訟，民眾黨未來走向，彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，民眾黨畢竟是“一人政黨”，整個黨面臨“人亡陣消”的挑戰，未來不甚樂觀，但仍有機會續命，關鍵在制度化，若柯能在這段時間內交辦黨務，推舉出代理人或接班人，並有制度的營運政黨，以白營目前能量，有望存活下去。



劉兆隆，政治大學政治學系博士，曾任香港中文大學訪問學者、台灣文官學院特聘講座等。研究專長在中國大陸問題與兩岸關係、政治經濟學、台灣政治經濟發展、台灣政治發展等。



柯文哲涉京華城等案，去年12月26日遭台北地檢署起訴，求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保，檢方提出抗告，台灣高等法院29日發回台北地院更裁，當天深夜裁定加高保釋金達新台幣7千萬元，並增設配戴電子腳鐐、手機報備等條件。保釋金額之高，引起各界議論。檢方隨後並二度抗告。



針對後柯文哲時代的民眾黨走向，劉兆隆指出，根據台灣的政黨政治發展史，過去曾經存在“第三大黨”往往是以“一人政黨”的方式存在，是建立在政黨領袖的個人魅力之上，例如親民黨、新黨、時代力量等皆是如此，一人政黨最大的問題就是“人亡則陣消”，當前民眾黨就是面臨此危機。



劉兆隆說，民眾黨要維持既有能量，與柯文哲之後是否被定罪、入獄有正相關，柯案的審理結果將對民眾黨的發展產生深遠影響。倘若柯被定罪，民眾黨衰敗的機率就高，反之，民眾黨則有望浴火重生。不過，按照當前檢調偵辦的情況來看，不甚樂觀。

